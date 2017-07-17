卡德羅夫:美對俄政策不足懼 俄核彈讓世界跪下北京新浪網 (2017-07-17 08:16)
[環球時報記者 杜海川 柳玉鵬]俄羅斯車臣共和國領導人卡德羅夫接受美國HBO電視台採訪的片段日前曝光，在談話中，卡德羅夫稱，美國正對俄採取敵對政策，但不足為慮，只要俄羅斯核彈一發射，「世界都將跪下」，這段狠話引起熱議。
據俄羅斯塔斯社15日報導，卡德羅夫在提到美國時說「美國正採取反對俄羅斯及俄領導人的政策」，他說，「他們知道我已經準備好為俄羅斯獻出生命，也知道我有一支進可攻、退可守的優秀軍隊」。當被問到是否認為美國是俄羅斯的敵人時，卡德羅夫說：「美國並沒有強大到可以讓我們把它看作是俄羅斯的敵人。我們有強大的政府，我們還是一個核國家。」他還表示，即使俄羅斯政府被完全摧毀，我們的核彈也能自動發射，「屆時整個世界都將跪下」。
俄羅斯「對話者」網16日報導稱，俄國家杜馬國防委員會第一副主席舍林表示：「卡德羅夫所說的是事實，俄羅斯確實有這個能力。但俄羅斯新軍事學說規定，如果我們國家領土完整受到威脅，我們將實施先發制人式核打擊。我們不會等到國家被摧毀時才這樣做。當然，這樣的決定只有總統才有權做出，不是地區領導人所關心的事情。」
據美國《時代》周刊網站報導，卡德羅夫是一名拳擊愛好者，近年來一直致力於推廣綜合格鬥和其他搏擊運動。今年6月底，美國HBO電視頻道《真實的體育》對他進行了專訪。採訪的完整視頻將於18日在HBO電視頻道播出。
關鍵字：
上一則：潑酸攻擊遽增 英擬修法判無期徒刑
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【RingCity】土耳其藍石花瓣造型墜鍊(天藍色)
- 【CITIZEN】量身打造經典日期腕錶-黑/小(EW3191-51E)
- HAPPYHOME 白橡1.3x6尺開放書櫥5U7-413-275免運費
- 【Travelhouse】獨領風潮 28吋電子抗刮PC旅行箱(紅色)
- 【Bogazy】獵焰風暴 29吋鋁框PC鏡面行李箱(黑色)
- 【CASIO 卡西歐 G-SHOCK 系列】炫彩街頭潮流潮汐休閒腕錶(G
- 時尚屋 艾力森胡桃色2.7尺中抽書櫃 寬80.9cm
- TP-LINK EAP220 N600 無線Gigabit吸頂式基地台
- Panasonic 國際 TH-58D300W 58型LED電視 TH58D300W
- PROENZA SCHOULER PS11 迷彩印花斜背包
美軍艦裝全球首座激光炮 稱能以光速擊中多目標【北京新浪網】
瑞士夫婦二戰時失蹤 冰封75年後完好遺體被發現【北京新浪網】
普京特朗普秘而不宣熱聊2小時 翻譯離奇離場【北京新浪網】
冰融屍現 阿爾卑斯山失蹤75年瑞士夫婦【中廣新聞網】
德國一天主教合唱團性侵案:547名男孩曾遭侵犯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》