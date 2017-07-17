[環球時報記者 杜海川 柳玉鵬]俄羅斯車臣共和國領導人卡德羅夫接受美國HBO電視台採訪的片段日前曝光，在談話中，卡德羅夫稱，美國正對俄採取敵對政策，但不足為慮，只要俄羅斯核彈一發射，「世界都將跪下」，這段狠話引起熱議。

據俄羅斯塔斯社15日報導，卡德羅夫在提到美國時說「美國正採取反對俄羅斯及俄領導人的政策」，他說，「他們知道我已經準備好為俄羅斯獻出生命，也知道我有一支進可攻、退可守的優秀軍隊」。當被問到是否認為美國是俄羅斯的敵人時，卡德羅夫說：「美國並沒有強大到可以讓我們把它看作是俄羅斯的敵人。我們有強大的政府，我們還是一個核國家。」他還表示，即使俄羅斯政府被完全摧毀，我們的核彈也能自動發射，「屆時整個世界都將跪下」。

俄羅斯「對話者」網16日報導稱，俄國家杜馬國防委員會第一副主席舍林表示：「卡德羅夫所說的是事實，俄羅斯確實有這個能力。但俄羅斯新軍事學說規定，如果我們國家領土完整受到威脅，我們將實施先發制人式核打擊。我們不會等到國家被摧毀時才這樣做。當然，這樣的決定只有總統才有權做出，不是地區領導人所關心的事情。」

據美國《時代》周刊網站報導，卡德羅夫是一名拳擊愛好者，近年來一直致力於推廣綜合格鬥和其他搏擊運動。今年6月底，美國HBO電視頻道《真實的體育》對他進行了專訪。採訪的完整視頻將於18日在HBO電視頻道播出。