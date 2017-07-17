珠海市支持設立文藝名家工作室公告北京新浪網 (2017-07-17 07:34)
？？？？為發展壯大高層次文藝人才隊伍，促進珠海文藝繁榮發展，鼓勵和支持全國文藝名家來珠海設立工作室。現就有關事項公告如下：
？？？？一、支持範圍和申報條件
？？？？符合珠海文藝事業、文化產業發展方向，根據珠海文藝重點項目、重點領域和重大戰略發展需求，在珠海設立（或新設立）的音樂、文學、舞台藝術、電影電視、戲劇、美術、書法、民間文藝等類別的工作室。
？？？？申報條件詳見珠海宣傳網（http://www.zhxc.gov.cn/）。
？？？？二、支持措施
？？？？工作室以掛牌名家姓名命名，由中共珠海市委宣傳部授牌，實行掛牌名家負責制。根據工作室建設和項目推進等情況，給予每個文藝名家工作室總額不超過150萬元的工作室補貼，主要用於工作室硬體建設、項目研究及創作生產、成果推廣、團隊建設、本土人才培養等方面，補貼依據協議分期撥付。
？？？？三、申報辦法
？？？？2017年首次申報時間自公告發佈之日起，至2017年8月31日截止，逾期不予受理。申報評審程序及所需提供申報材料詳見珠海宣傳網（http://www.zhxc.gov.cn/）。
？？？？四、聯繫方式
？？？？聯繫人：龔小姐、杜先生
？？？？聯繫電話（傳真）：0756-2255392、0756-2118913聯繫地址：珠海市香洲區人民東路2號市機關大院1號樓823、824室
？？？？電子郵箱：zhxcbwhk@126.com。特此公告。
？？？？中共珠海市委宣傳部
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