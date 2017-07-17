美國斡旋未果法國也要「勸架」中東北京新浪網 (2017-07-17 07:34)
？？？？美國國務卿雷克斯·蒂勒森斡旋卡達斷交風波前腳剛走，法國外交部長讓－伊夫·勒德里昂就現身卡達首都多哈，聲稱法國同樣願意致力於科威特主導的斡旋努力，在這一過程中承擔起「促進者」角色。
？？？？此前，蒂勒森的斡旋以失敗告終。蒂勒森在為期4天的「勸架之行」中馬不停蹄地穿梭於科威特、卡達和沙特，會見相關國家外長，但令人失望的是，斡旋未能取得突破。蒂勒森13日抱憾離開卡達。
？？？？就在兩天后，勒德里昂抵達蒂勒森的「傷心地」，表示法國願意助力斡旋。勒德里昂把多哈定為此次中東之行的首站，他在這裡會晤了卡達埃米爾塔米姆和卡達外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼。
？？？？勒德里昂承諾，法國將為科威特主導的斡旋提供支持，扮演「促進者」角色。
？？？？「卡達與多個鄰國間關係突然惡化，引起法國高度關注，」勒德里昂說，「法國將與所有相關國家磋商，以期幫助找到解決辦法。」
？？？？勒德里昂說，法國將在打擊恐怖主義方面與卡達加強合作，尤其是在打擊流向恐怖主義的資金方面。
？？？？卡達外交大臣表示，卡達期待法國的斡旋努力，期望能夠找到「尊重國家主權和國際法」的解決辦法。就打擊恐怖主義而言，需要多方努力，他還提及沙特等國對卡達的抵制稱，打擊恐怖主義更不能通過向一個國家施加「政治恐怖主義」來實現。
？？？？6月5日，沙特、阿聯酋、埃及、巴林四國以卡達支持恐怖主義、破壞地區安全局勢為由，宣布與卡達斷交，並開始對卡達實施禁運和封鎖。隨後，又有多個國家宣布與卡達斷交。6月23日，四國通過科威特向卡達遞交了13點要求清單作為解決斷交危機的條件。7月5日，四國確認已收到卡達的回復，但認為該回復不能令人滿意。
？？？？陳立希？新華社特稿
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