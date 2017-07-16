



一推出即引發熱烈討論的今夏最Q動畫【表情符號電影】將於8月11日正式上映，將粉絲最熟悉的表情符號透過大銀幕呈現，揭露手機表情包裡一機各表的神秘生活。不僅國外配音卡司星光熠熠，中文版更找來百萬人氣的網紅天團「這群人TGOP」展榮、展瑞與鄭茵聲獻出大銀幕配音處女作，勢必將為電影再添必看亮點！不僅如此，為迎接7月17日的「世界表情符號日」，索尼影業團隊更特別於世界各地同步舉行歡慶活動，並成功締造世界記錄，預告萌度破表的【表情符號電影】即將強檔上映！

總以最貼近網友視角影片而創下超高點閱的網紅天團「這群人」展榮、展瑞與鄭茵聲，首度為動畫【表情符號電影】獻上配音處女作，分別擔任”吉星”、”吉掌”與”潔玉”的配音。初次挑戰配音的三人表示從小就對配音非常有興趣，常幻想自己講出卡通中角色的對話，因此接到邀約便毫不猶豫地答應，就像圓夢一樣既興奮又期待！不過三人也坦言起初以為應能輕鬆勝任，沒想到一開錄才發現超乎想像的困難，平常自認的誇張表演對配音導演而言竟然只有40分，連一半分數都不到，開玩笑直呼有幾度已是在錄音室中用盡全力的哭天喊地才完成，真的非常期待成果。不僅如此，茵聲更自爆有場戲因過程需發出連續的喘息聲，在配音現場忍不住與導演尷尬對看，原來是聲音情緒太像謎片而害羞不已。而有趣的是，三人在接下工作前才恰巧去跟神明求願，希望有電影演出機會，沒想到真的馬上靈驗，不過卻是動畫電影而不是真人，展榮、展瑞即打趣表示：「真的”有拜有保庇”，下次一定還要去！」。完成後三人也直呼【表情符號電影】不僅是一部闔家觀賞的電影，看完後還會帶著一些收穫回家，推薦粉絲暑假期間一定要進戲院支持最Q的全新電影。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』