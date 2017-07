導演九把刀繼《那些年,我們一起追的女孩》睽違六年後再執導筒;構思八年、首度挑戰非小說改編、唯一原創原著劇本,耗資台幣一億打造的青春驚悚鉅片《報告老師!怪怪怪怪物!》,電影中文主題曲『末日鬧鐘』由八三夭演唱力挺,該片電影正式預告30小時破百萬人次觀看,堪稱今年暑假最受矚目、最有話題電影!繼香港電影節、義大利遠東電影節之後,該片日前宣布入選韓國富川國際奇幻電影節國際競賽單元,13日導演九把刀與蔡凡熙前往富川參加影展、出席紅毯儀式,現場盛大,聚集約莫三千人。九把刀說,「這是有史以來走過最有趣的紅毯,晚上的煙火直接在頭頂上五公尺施放,覺得頭髮都要消失了!」蔡凡熙則是第一次到富川影展,他說,「紅毯好長好長,宛如走了五分鐘,而且是露天的,很像一個派對!很開心!」電影映後,AMC電視台(原創節目包括陰屍路、廣告狂人)更是展現高度興趣、積極詢問洽談版權。

昨天(15日)映畢映後座談,現場近三百位觀眾反應相當熱烈,廳內踴躍提問並分享感謝,廳外粉絲將九把刀與蔡凡熙團團包圍將近三十分鐘不散;有觀眾直接衝到九把刀面前,把手上所有的觀眾票選大獎的票選單全部都給九把刀,說這是他今年看過最好看的電影!也有迷妹粉絲直接對蔡凡熙尖叫,喊說「I really like your acting, you are so handsome!」九把刀與蔡凡熙在韓國期間也利用工作空閒之餘,到首爾等地觀光。蔡凡熙被稱作是『首爾隊長』,這趟旅程都是他負責查地圖、帶大家坐地鐵,找韓國當地美食包括辣雞炒年糕、章魚腳等等,蔡凡熙笑說,覺得這次行程結束回去後自己可以考導遊執照了!

