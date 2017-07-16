



導演九把刀繼《那些年，我們一起追的女孩》睽違六年後再執導筒；構思八年、首度挑戰非小說改編、唯一原創原著劇本，耗資台幣一億打造的青春驚悚鉅片《報告老師！怪怪怪怪物！》，電影中文主題曲『末日鬧鐘』由八三夭演唱力挺，該片電影正式預告30小時破百萬人次觀看，堪稱今年暑假最受矚目、最有話題電影！繼香港電影節、義大利遠東電影節之後，該片日前宣布入選韓國富川國際奇幻電影節國際競賽單元，13日導演九把刀與蔡凡熙前往富川參加影展、出席紅毯儀式，現場盛大，聚集約莫三千人。九把刀說，「這是有史以來走過最有趣的紅毯，晚上的煙火直接在頭頂上五公尺施放，覺得頭髮都要消失了！」蔡凡熙則是第一次到富川影展，他說，「紅毯好長好長，宛如走了五分鐘，而且是露天的，很像一個派對！很開心！」電影映後，AMC電視台（原創節目包括陰屍路、廣告狂人）更是展現高度興趣、積極詢問洽談版權。

昨天（15日）映畢映後座談，現場近三百位觀眾反應相當熱烈，廳內踴躍提問並分享感謝，廳外粉絲將九把刀與蔡凡熙團團包圍將近三十分鐘不散；有觀眾直接衝到九把刀面前，把手上所有的觀眾票選大獎的票選單全部都給九把刀，說這是他今年看過最好看的電影！也有迷妹粉絲直接對蔡凡熙尖叫，喊說「I really like your acting, you are so handsome!」九把刀與蔡凡熙在韓國期間也利用工作空閒之餘，到首爾等地觀光。蔡凡熙被稱作是『首爾隊長』，這趟旅程都是他負責查地圖、帶大家坐地鐵，找韓國當地美食包括辣雞炒年糕、章魚腳等等，蔡凡熙笑說，覺得這次行程結束回去後自己可以考導遊執照了！

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』