



近來人氣指數狂升的國民長孫盧廣仲，7/15在西門町舉辦簽唱會，熱鬧的宅宅搖滾讓現場湧入大批粉絲造成交通癱瘓，更有來自日本、香港、馬來西亞等地的小隊員從清晨就開始排隊。人氣買氣超夯的他，8月19號TICC演唱會宣布完售再加場8/20。演唱會上他再現行走CD的深厚唱功，還首次化身型男主廚煎蛋親餵粉絲，他心疼歌迷在太陽下等候，更自掏腰包請喝西瓜汁消暑氣，他一上台馬上提醒歌迷朋友要多補充水份不要中暑，還搞笑地說：「不然我就下去餵你喝水喔。」男神魅力徹底融化粉絲心。



被歌迷稱為國民男神的盧廣仲，近來宅氣逼人，每天早晨在IG邊唱歌邊煎荷包蛋，簽唱會當天是他生日，他也首次現場展現廚藝，親自煎蛋送給3位幸運歌迷，並說：「這是我用愛去煎的！」引起歌迷尖叫。在生日當天發行的<魚仔>實體單曲中，盧廣仲特別親自手繪10000張魚仔送給大家的禮物，現場歌迷手中一張張的魚仔明信片，集合成超壯觀的魚仔圖鑑，上千隻魚仔迴游台北西區，一起為小隊長慶生，他感性的說：「聽到票房秒殺的時候真的覺得何德何能，歌迷是我的氧氣， 謝謝大家成為我的同類。」



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