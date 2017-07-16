



全能男團TOP1發行首張寫真迷你專輯〈我的愛〉正式出道後，宣傳行程滿檔，日前到《完全娛樂》錄製人氣招牌單元〈我們上床吧〉，由於出道前就與該節目關係緊密，這回參與〈上床〉單元錄製，成員直呼：「像回家一樣！」也因此火力全開，話題尺度無極限，讓一起錄製的「床伴」宇宙險些招架不住。

本週〈我們上床吧〉邀請到全能男團TOP1與主持人小奕暢聊床事，也特地找來先前差點和TOP1隊長鬧出緋聞的「床伴」宇宙一起進行，兩人在節目一開始就被鬧了一番，讓孟遠相當害羞，頻頻要成員別鬧了。除了因為服兵役中斷團體活動的成員家瑋，TOP1四位成員孟遠、斯辰、宜柏、翔翔在節目中大聊睡覺習慣，老么翔翔一開始就被爆料喜歡一絲不掛裸睡，翔翔更表示去年（2016）前往韓國培訓時，與家瑋睡同一張床，「我習慣裸睡，醒來的時候發現我是抱著家瑋的」宜柏在一旁補充：「家瑋起床說『你不要一直頂我好不好』」讓全場聽了哈哈大笑；宜柏更加碼自爆「我們睡前都喜歡打一下」讓全場驚呼，他才解釋最近TOP1整團都迷上電玩，喜歡在睡覺前「打一下傳說」。



而在選床位環節進行時，先前因為與孟遠差點鬧出緋聞的宇宙在進行選擇時，也成了全場期待的焦點，孟遠頻頻害羞、緊張的模樣讓眾人看了忍不住大笑，小奕更脫口猛虧孟遠：「你也不用這麼緊張，因為她也不一定會選你」讓全場笑聲再度失控，最後宇宙果真選擇了孟遠身邊的床位，讓全場歡聲雷動，宇宙解釋因為兩人年齡相仿、有同樣的信仰，又同樣都是團體的隊長，因此在之前的聊天過程產生不少共鳴，宇宙更大讚孟遠「非常成熟」。

TOP1成員相處五年，生活緊密的他們掌握彼此不少秘密，成員的手機更藏有不少彼此「私照」，主持人小奕要求TOP1拿出來分享，成員們起先還大方地去找手機，結果到了真的要看的時候，TOP1才驚覺實在太害羞，現場眾人手機搶成一團，尖叫聲不斷。



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