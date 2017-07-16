



超級網紅聖結石（Saint）推出首張同名EP《聖結石Saint》轟動海內外，他今（16日）特地偕老婆-聖嫂Dodo一早南下，前往高雄舉辦個人首場簽唱會，還配合兩人甜蜜放閃的千萬單曲《真的不想嘴》穿了情侶裝連袂登場，兩人的上衣都有著魔鬼氈的大嘴唇，一件是黏人的，另一件則是被黏的部分，若雙方對準靠在一起，就會立馬「打啵」，令人莞爾，他倆更為粉絲現場演唱《真的不想嘴》，甜蜜蜜到連南部驕陽也被閃回去！聖結石除了一一為粉絲簽名，也抽出幸運VIP一起拍大頭貼，聖結石簽名時還清唱了紅翻天的《安儷》，全場居然變成大合唱，讓他感動不已！

此外，同是客家人的客語金曲歌王羅文裕，也突然現身在高雄簽唱會現場，讓聖氏夫妻大大驚喜，由於羅文裕昨天在個人臉書上傳他改填詞演唱的《好好吃嘴嘴》，他也立刻被邀在簽唱會上演唱這首改編自《真的不想嘴》的歌曲：這首堪稱是「育嬰版」《真的不想嘴》的《好好吃嘴嘴》，將原本夫妻的甜蜜情歌，改成爸爸對愛女小鹿喊話的「搖籃曲」，影片中羅文裕拿著吉他不時回頭望著女兒唱歌，最後還親吻「前世情人」，父愛大爆發，也讓網友融化，更狂讚：「超級可愛的歌啊，道出我心聲！」聖結石和聖嫂Dodo也大喊：「融化～！」羅文裕還帶來自己的金曲獎座借聖結石摸一把，希望將自己好手氣傳承給學弟，希望他來年也能獲得青睞，踏入金曲殿堂，認真做音樂、寫詞，帶給粉絲更多有有意義的作品！

今日簽唱會開場前突然下起傾盆大雨，唱片公司貼心準備1千件雨衣發放一空，而聖結石正式現身時，雨突然軋然而止，讓他儼然成為新一代「太陽之子」，被問到梁小姐po文反擊一事，聖結石說他了解整件事情了，但他表示：「先不回應。」由於到下午5點多只簽了三分之一，很多家長帶小孩排隊但天快黑了，而且突然又二度下起暴雨，為了大家的安全，他決定快馬加鞭為粉絲簽名，今天一定風雨無阻簽到完，暫時把小我放下，全力為粉絲服務！如山海一般湧出來的粉絲，對聖結石非常著迷，除了在地聖粉，更有粉絲表示是從澎湖坐船來的，甚至有人模仿聖結石戴口罩＋漁夫帽，還被粉絲誤認興奮包圍。







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