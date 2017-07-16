



詹雅雯「我牽你 你牽伊」演唱會，即將在今年10月8日前進小巨蛋，上個月高雄場開賣時，就有許多北部的歌迷，紛紛在詹雅雯的facebook粉絲團上向她喊聲，希望能加開台北的場次。詹雅雯當初僅向歌迷回答說要「靠緣分」，原來是在等小巨蛋的後補檔期結果出來，詹雅雯在得知拿到後補檔期時開心的說，緣份總算來了! 終於可以把北部的歌迷「牽」進小巨蛋來聽雅雯唱歌。台北的檔期剛好是落在高雄場前，因此將會是這次演唱會的首演，整個準備期間又變得更短了，讓詹雅雯跟團隊們都開始緊張了起來，更加忙碌的開會討論準備。

一直以來，詹雅雯除了與妹妹詹雅云，很少與其他歌手合唱。然而詹雅雯這次演唱會的初衷，就是要挑戰自己，因此特别破例在這次的演唱會上，邀請男歌手登小巨蛋，擔任嘉賓合唱演出，且這一次一共有三位神祕的男歌手占台。詹雅雯笑說：會是哪三個幸運的男人，我要先買個關子，但可以先告訴大家一個線索，他們三位攏系「金」耶! 請大家來聽演唱會就能知道謎底囉。詹雅雯與三位神秘嘉賓歌王聯手搞笑，模仿法國畫家的名畫。只見雅雯姐手拿整把青蔥，原本的槍變成麥克風、刀變成麥克風架、鼓棒，象徵著三人用歌聲來助雅雯姐一臂之力，”蔥”出亮眼成績!!



台北小巨蛋演唱會的時間點也安排的很巧，剛好是在雙十連假的星期天，詹雅雯說不用怕星期天看演唱會看太晚，隔天要上班爬不起來，隔天剛好是彈性放假，可以在家睡到自然醒，至於部分還是要上班的歌迷朋友們，詹雅雯說：請放心!這次的演唱會我一定會帶給大家一個美好的夜晚，包準讓你滿意，隔天可以很有精神的上班!

知道加開台北場的歌迷，都非常的興奮，大喊終於讓我等到了!!詹雅雯也呼籲，他很多歌迷都是長輩婆婆媽媽們，可能不太會上網買票，他建議歌迷朋友，可以到便利商店請店員幫忙操作購票，節省其購票的手續。台北小巨蛋演唱會門票，將於7月17日中午12點於寬宏藝術開始售票，北部地區的鐵粉、鑽石粉們聽到消息後，已開始動員，準備在開賣當天立即搶票。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』