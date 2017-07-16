Sandy最怕與Kid搭檔 笑稱「瘋的程度比我爸還無厘頭!」Wow!NEWS新聞網 (2017-07-16 20:32)
今(16)下午進行「小明星大跟班請回答」，主持人Sandy私下都會分享許多文章，因此被網友拱出書，她笑稱小時候曾想當作家，甚至爆料當作家之前的夢想是電梯小姐，現場還直接模仿起電梯小姐的口語，讓粉絲都大讚:「太像了!」
Sandy透露曾夢想當電梯小姐，甚至到小學2年級以前都認為電梯是聲控的，她笑說:「看到電梯小姐手都藏在後面，說完話電梯就會關起來超神奇，到自己家電梯狂講，結果電梯還是沒動!」自己回想起來都覺得很天真，而私底下的Sandy很愛寫文字，她表示:「如果有朝一日，可以做這件事情(出書)的話，應該也是不遠的將來!」但她怕書裡面只有文字粉絲會覺得無聊，放照片又擔心變成寫真書的感覺，最後開玩笑說:「還是我的文字放上憲哥的照片，然後穿插幾張阿公的照片，你們會喜歡嗎?」
日前Sandy在節目中被閨蜜爆料是3C控，今天趁錄影空檔她大方分享自己愛用的一系列3C產品，讓粉絲大開眼界，她透露與閨蜜出遊都會幫大家拍美照，私下也很愛剪影片送給身邊的好友們，「每次出國都會有一個回顧影片，這是非常幸福的事!」不過Sandy也坦言，憲哥看到她如此瘋3C用品都會念上幾句，還被憲哥開玩笑說:「有個有錢的老爸真好!」讓Sandy趕緊澄清:「從美國回來21歲那年之後，再也沒有跟家裡拿過一毛錢!」。最後被問及除了老爸憲哥之外最想與誰搭檔? Sandy表示曾與黃子佼合作過，認為佼哥很提拔後輩，甚至也會貼心叮嚀她要注意的小細節，「所以感覺跟他一起工作穩定度很高!」不過有網友想看她與Kid搭檔，Sandy笑稱Kid太瘋很怕無法駕馭，「可能會一直在旁吐血，他瘋的程度比我爸還無厘頭!」
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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
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