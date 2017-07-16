



三立、東森新八點華劇「真情之家」15日孫沁岳在劇組慶生，導演配合演出，製造意外驚喜，讓壽星驚訝不已。原來在拍戲現場的時候，導演最後要幫孫沁岳補一個特寫鏡頭，當時的情況並不需要其他演員配合搭詞，但是同劇演出的王自強與庹宗華卻一反常態，一直表現說要幫他搭詞，並一直開玩笑說：「男主角怎麼可以沒人一起搭詞呢。」孫沁岳當下覺得他們非常敬業又好可愛，以為只是跟他在玩鬧而已，結果開拍時，導演突然兇喊「幹什麼」，嚇得孫沁岳以為是麥克風穿幫，或是沒注意什麼惹導演生氣，結果還在尷尬時，三秒之後陽詠存就拿著蛋糕走進拍戲現場，當下的感覺讓壽星非常窩心也覺得自己怎麼那麼笨，怎麼會沒有發現根本沒有什麼特寫鏡頭要補拍攝，還很認真的配合在演。孫沁岳笑說這是自己睽違五年後再次被整，以後絕對不會這麼輕易上當了！

巨蟹寶寶孫沁岳表示自己最難忘的生日是在26歲時，那時候4ever剛發唱片，是正式進入演藝圈之後的第一個生日，也是第一次被大家整，當時就傻呼呼地看大家在惡整後大笑的反應，但自己的腦卻是空空的，記得當時是開了一個檢討會議，唱片公司的高層不停的罵我們，當下非常的難過也很緊張，一句話都不敢說，結果罵到一半時，突然有人捧著蛋糕進來，才發現自己被整了，狀況和現在也很類似，但當時尚嫩，驚嚇恐怖指數是破百，他笑說自己敏感度太低，永遠不知何時會被整，但現在回想起來那個曾經懵懂的自己，總覺得特別有趣及好笑，時間真的過的好快，好懷念當時跟大家一起奮鬥的時光。

孫沁岳在戲劇上表現越來越好，他不諱言壓力也很大，不過他承認自己是個簡單的人，也沒多少願望，他說以前總會自己想要實現這個實現那個，但是年紀越大後，反而想成為給予的那一個人，希望可以給別人帶來歡笑，帶來快樂，希望家人都可以健康平安，現在唯一希望就是媽媽可以很幸福，自己就很滿足了。

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