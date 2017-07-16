原標題：英國高鐵或成全球最貴鐵路 每公里造價或為中國20倍。。。

[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]今年初獲准動工建造的英國高速鐵路2號（即英國HS2工程），第一階段將連接倫敦及伯明翰，之後更會延伸至中部的曼徹斯特及伯明翰。不過，HS2被爆出造價嚴重超支。

由英國政府委託專家撰寫的評估報告稱，估算整項HS2工程，每建設大約1公里的鐵路，就要付出近3億英鎊（約26億人民幣），勢將成為全球最昂貴的鐵路，恐淪為大白象工程（注：指一項很貴重，需要很高昂費用維持，但卻難有巨大經濟效益的項目）。

香港東網7月16日援引英國《星期日泰晤士報》報導稱，英國交通部早前委託曾為英國公營鐵路公司，想出計算工程造價標準方法的邁克爾？賓（Michael Byng），以計算HS2的建造成本。邁克爾？賓指根據他的計算方法，HS2首階段192公里的工程，即倫敦至伯明翰一段，將斥資高達480億英鎊（約4260億人民幣），但官方指造價只需243億英鎊。若以整項HS2工程來看，即包括延伸至曼徹斯特及伯明翰的路段，全長348公里的鐵路，將要耗資1040億英鎊（約9230億人民幣）。

英國高鐵HS2的興建計劃，一直遭到民間反對。

特別需要指出的是，單單由倫敦尤斯頓車站至老橡樹公地車站、大約短短10.6公里的路段，將要花上高達82.5億英鎊（約732億人民幣），即平均每1公里要花7.78億英鎊（約69億人民幣），而這費用包括重新發展尤斯頓及建設行車隧道，這比整條鐵路的平均每1公里的造價更高。相比之下，根據2015年的數據，中國高鐵每公里的造價，約為1500萬英鎊（約1.3億人民幣）。邁克爾？賓直言，對官方不真實的估算價格感到擔心。

不過，HS2公司稱不承認邁克爾？賓提供的數字，強調公司有信心如期完工及不會超支。英國交通部回應稱，該部門嚴密控制高鐵的建造成本，又稱工程進度及開支符合預期。