左起孫其君、寇家瑞、小蠻、呂雪鳳、鄭倫境、邵翔，出席電影《阿虎》開鏡儀式。（圖／紘荺文創，2017.07.16）

由邵翔、小蠻、呂雪鳳、孫其君和寇家瑞主演電影《阿虎》今（16）日在台東舉行開鏡儀式，這部電影也是鄭進一的兒子鄭倫境首部執導電影，以「孝道」作為精神，鄭倫境談起父親也相當大方，表示兩人關係很好。

鄭倫境首部執導電影《阿虎》以「孝道」作為整部劇的主軸，講到孝順這件事，不免令人好奇，鄭倫境和鄭進一父子間的相處模式如何？鄭倫境笑說：「他知道我要拍電影，我們父子關係一直都滿不錯的。只是很少去談論這一塊（電影），也不希望他干涉。」鄭進一老來得女，鄭倫碩也相當祝福父親，希望他一直都能身體健康，陪伴女兒長大。至於首映會時會不會邀請父親？鄭倫境爽快一句話：「一定會嘛！」

鄭倫境想藉由電影喚醒台灣人的「孝道」。（圖／紘荺文創，2017.07.16）

說到《阿虎》，就要從5年前開始說起，當時鄭倫境正在寫歌，寫一寫突然有故事的靈感，源源不絕的架構從腦中竄出，不到2天的時間，他就把《阿虎》的雛形給完成了。鄭倫境形容：「好像是天公伯牽著我的手寫的一樣。」只是當時他也沒多想，更沒想過要拍成電影。

就這樣2年過去了，某天鄭倫境的朋友去找他討論音樂時，意外發現電腦裡面有一個沒檔名的文件夾，點開一看發現是《阿虎》的故事，友人看完後給他一句話：「欸，怎麼不來弄個電影呢？」他這才又花了好長一段時間籌備。

鄭倫境一直認為，一個孝順的人不會幹多大的壞事，台灣有很多故事可以拍，但是怎麼拍？要對下一代負責。鄭倫境一手包辦電影的主題曲、片尾曲和插曲，他說：「其實電影裡面的精華都在歌曲裡面，我常說，首映會我們不要進去看，我們站在外面，只要看到一個人看完出來，打電話給爸媽，我就覺得我做到了，我喚起了台灣人的『孝道』。」

小蠻（右二）第一次演電影就和男朋友邵翔（左二）合作。（圖／紘荺文創，2017.07.16）

電影《阿虎》開鏡儀式。（圖／紘荺文創，2017.07.16）

電影《阿虎》主要演員，孫其君、小蠻、寇家瑞、呂雪鳳、邵翔。（圖／紘荺文創，2017.07.16）