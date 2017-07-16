（中央社記者鄭景雯台北16日電）演員許瑋甯為拍「紅衣小女孩2」瘦成人乾，拍攝35天都不和朋友家人聯絡，以利進入角色狀態。導演程偉豪說，民俗專家指出紅衣小女孩有如「冥界蔡依林」，因此拍攝時較順利。



「紅衣小女孩2」今天舉行預告發布記者會，導演程偉豪、演員許瑋甯出席。



時常聽聞拍攝恐怖靈異片，現場會有奇特狀況，程偉豪今天說，有民俗專家指出，紅衣小女孩有如「冥界蔡依林」，位階較高，「好兄弟」不太敢來亂，而拍攝期間每天都會向四方兄弟祭拜，因此拍攝期間較少有「靈異事件」發生。



倒是劇中演員黃河因為有陰陽眼，一到廢棄醫院拍攝現場就對程偉豪說，「你們怎麼選這個地方」，有時還會對大家說「你們小心一點」，讓許瑋甯直呼「黃河才是亂源，他在更可怕」。



這兩年許瑋甯接連演出程偉豪3部電影，「紅衣小女孩」、「目擊者」、「紅衣小女孩2」，不是驚悚就是恐怖片，都要挖掘出內心的黑暗面，讓她這兩年一直處在負能量大於正能量的狀態。



許瑋甯在「紅衣小女孩」第一部是被人嚇，第二部是要嚇人，拍攝35天都沒和周遭親友互動，很怕看到太多訊息就會抽離角色狀態，殺青後還透過民俗療法淨化心靈，帶走負能量。



原本就很瘦的許瑋甯更為戲再瘦4、5公斤，幾乎瘦成人乾，在片場也不能吃東西，一直處在飢餓狀態。「紅衣小女孩2」8月25日在台上映。1060716