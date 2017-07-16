新加坡罕見爆發大規模示威，要求獨立調查李顯龍！

新加坡14日大約400名抗議者聚集在「演說者之角」（Speakers『 Corner），要求政府展開獨立調查，以了解總理李顯龍就如何處理其先父李光耀故居而與手足發生的爭執中，是否曾濫權。

據英國路透社報導，抗議者在「演說者之角」的舞台上拉出大橫幅，上面寫道：「新加坡屬於新加坡人民，而不是李氏家族。」

「演說者之角」（英文：Speakers『Corner）是新加坡官方規定的該國民眾發表演說的地方。2000年9月1日由政府在Hong Lim公園設立。

李光耀長期擔任總理，2015年辭世，他的子女們對位於歐思禮路（Oxley Road）38號的這棟家族房宅是否應拆除或任由政府決定是否設為紀念館，意見嚴重分歧。台媒稱，作為新加坡建制核心的李家，如今出現公開爭執，使得以身為東南亞安定基石為榮的星國，出現了令人不安的問題。

路透社報導稱，在新加坡，這樣一個抗議政府的400人群體中大部分是中年人，這十分罕見。這一集會需要得到當局的許可，現場沒有警察出現。

商人兼政治活躍人士蘇雷曼（Osman Sulaiman）對抗議民眾說：

「最近李顯龍與其手足的案子並不只是李光耀的遺囑如何的問題，還涉及濫權指控。同時相關指控還不是來自張三李四，而是由總理的手足提出，他們了解一些秘密內情。」

發起抗議的人士要求新加坡總統下令對此事展開獨立調查。

「李家風波」

6月14日，新加坡國父李光耀的倆子女14日早晨發文，稱對擔任總理的哥哥李顯龍失去信心，指責他利用職務設法挽留李光耀故居。當天，李光耀的孫子李繩武也加入戰局，對爸爸和姑姑針對大伯李顯龍的發文表示支持。

新加坡前總理李光耀的次子和女兒、新加坡總理李顯龍的弟弟李顯揚和妹妹李瑋玲發佈聲明，指責李顯龍利用總理一職，設法挽留李光耀歐思禮路38號的故居。他們稱，這一做法違背了李光耀的生前意願。

新加坡總理李顯龍決定在7月3日發表聲明，回應弟妹做出的各項指控，並接受國會質詢。李顯龍指出，不採取法律行動是為了避免進一步破壞父母名聲，但他有必要在國會向議員和新加坡人做出交代。李顯龍講述了其與弟弟李顯揚、妹妹李瑋玲就李光耀故居進行溝通的過程，澄清了自己對此次家族爭端的看法。

李顯龍對其弟弟、妹妹將家庭內部事務公之於眾表示了不滿和驚訝：「我原本以為，我放棄房子的權益，置身事外，能夠讓我的弟弟、妹妹感到滿意。但我萬萬沒想到，他們會不顧家庭聲譽，將家庭糾紛公諸於世……作為哥哥，我真的不知道自己還該做些什麼，還能做什麼。但是作為總理，我知道我不能為了息事寧人，對他們的指責置之不理。」