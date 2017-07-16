來源：俠客島

原標題：[解局]「這個星球上最危險的人」，到底死了沒？

最近，伊拉克、敘利亞、伊朗甚至包括美俄兩國都很糾結一件事——ISIS的大頭目、「哈里發」巴格達迪到底死了沒？

巴格達迪，2009年起，美國就曾懸賞1000萬美元取他首級；2015年12月，美國《時代》周刊還曾把他評為8名年度「風雲人物」的候選人之一，因為無論善惡，他的巨大影響力已經無法忽視。在同一份榜單上，還有默克爾、普京、魯哈尼與特朗普。

上次享受這個關注度的恐怖分子當然非「恐怖大亨」拉登莫屬了。作為現在和曾經的世界頭號恐怖組織的頭目，拉登和巴格達迪對於世界各地的極端分子擁有巨大的號召力。如果他們被除掉，世界最少會略微安穩一陣子。

死了沒？

如果一個恐怖組織失去了頭目，他們就需要一定時間來產生新頭目，而新頭目在組織內部產生知名度和影響力也都需要時間。當然，這期間也可能造成恐怖組織的分裂。有學者從伊斯蘭教傳統意識中「哈里發」的作用和地位出發，認為如果巴格達迪死去，那麼對於目前的頭號恐怖組織ISIS來說，有可能就此失去對各國極端主義分子的吸引力，最後逐步淪為一個普通的恐怖組織。

所以說，「擒賊先擒王」這句話是符合真理的。巴格達迪的生死顯然事關未來中東反恐鬥爭走向。

不過，現在的形勢卻逐漸變得詭異起來。甚至連巴格達迪死沒死，都成了懸案。

俄羅斯方面曾經有消息認為已經在空襲中將其擊斃，最近ISIS組織又自己跳出來承認巴格達迪已死。不知是不想讓俄羅斯搶了頭功還是怎麼著，美國方面仍不置可否，甚至認為巴格達迪可能流竄於敘伊邊境地帶仍被ISIS控制的村鎮中。造成這個結果的原因顯然來自兩方面，既有ISIS組織始終躲在一層濃厚黑霧后的原因，也有俄美雙方在中東問題上的角力。

很神秘

ISIS組織名噪一時，得益於它非常善於利用網路和其他媒體手段擴散影響力和炫耀武力，吸引了更多的極端分子前往投奔。但是該組織脫胎於「基地組織伊拉克分部」這一點決定了，從創建之初就嚴格奉行一種適於地下活動的秘密組織模式，其內部組織結構究竟如何，重要事項的決策機制怎麼運轉，重要人物都姓甚名誰、什麼來路，對於外界來說都是神秘莫測的。甚至於ISIS組織在佔領區到底幹了什麼，外界除了收聽收看他們的宣傳材料外，也只有依靠少數逃離者的講述和被俘獲的武裝分子口供來獲取。這樣真偽難辨的碎片化消息，導致了外界對該組織的了解和掌握還流於膚淺，甚至更多的信息還是他們蓄意讓外界看見的「樣子」。

在各方的新一輪猛攻下，ISIS在敘利亞和伊拉克兩個戰場上不斷丟城失地，其前佔領區的民眾才有機會對外界說出這幾年中他們都經歷了什麼。只可惜，即便如此，目前仍然無法真正了解ISIS的高層內幕。得益於早年的地下活動經驗和躲避「定點清除」的需要，即便在自己的地盤上，ISIS的高級頭目仍然保持了行蹤高度隱秘。

比較典型的例子是去年11月份，當時伊拉克政府正準備對ISIS控制的西部最大城市摩蘇爾發動進攻，而巴格達迪最後一次發表講話號召ISIS武裝分子要在摩蘇爾血戰到底。據此，伊拉克政府認為他應該就在摩蘇爾城中。鑒於該組織沒有空中力量，而地面上，伊拉克政府武裝又擺出一副鐵桶陣勢逐屋與ISIS巷戰，如果巴格達迪確在城裡，安然逃脫恐怕幾率確實不大。

隨後為期半年多的戰鬥中，間或有傳說他已經身負重傷云云。不過，雖然目前摩蘇爾已經完全被解放，伊拉克官方依然沒有發佈任何關於他已經被擊斃或者潛逃的消息。可見該組織「保密」本事真不是吹的。

未來呢？

當然隨著未來伊拉克政府推進對轉入地下的武裝分子的搜剿行動，也許能捕獲更多有價值的對象，從而讓這個謎一樣的組織逐漸清晰起來。

但是目前巴格達迪的生死已經成了擺在世人面前的大問題，沒人敢掉以輕心。ISIS組織承認就一定是真的嗎？會不會是他們分散轉移的一個「障眼法」呢？目前都不得而知了。

同樣麻煩的還有，由於我們對其高層內部幾乎一無所知，即便巴格達迪確實已經喪命，那麼他生前是否已利用「哈里發」的權威制定了一個繼承人序列呢？這點顯然同樣重要，因為這直接關乎該組織未來一個時期的穩定性，對下一階段的反恐戰爭走向也有著直接的影響。

相較於這一系列令人頭大的問題，俄美之間對巴格達迪生死的態度分歧反而容易理解了，都是出於各自政治需要嘛。

對俄羅斯陣營來說，如果是他們擊斃了巴格達迪，顯然就立了「頭功」，讓他們一切行動的正義性無形中得到了強化，俄羅斯下一階段在中東問題上的發言權已經佔據了道德制高點。只可惜，目前俄羅斯沒有什麼過硬的證據來確認巴格達迪已死。如果過早言之鑿鑿，很容易被打臉，所以只有通過媒體含含糊糊的放風以求先機。

美國對於巴格達迪死訊的含糊態度同樣不難理解。作為早早拼組「反恐聯盟」對ISIS發動空中打擊的盟主，如果最後反讓對手俄羅斯爭去了「頭功」，顯然大傷顏面。如果反過來利用ISIS組織的這層「黑霧」，在巴格達迪生死問題上保持含糊，那顯然可以為自己日後擴大軍事投入留足空間。

現實很複雜殘酷，也很滑稽。

巴格達迪作為世界公敵，除了恐怖分子之外，人人都希望他早點得到應有的下場。可是偏偏大國博弈的現實又決定了，反恐陣營中打著各自算盤的俄美兩家都不希望他死在對方手裡，這不能不令整個國際社會糾結不已。看來在ISIS組織徹底丟光控制區之前，巴格達迪之死還暫是個懸案了。