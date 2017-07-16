方志友（左）在臉書曬出參加婚禮的照片。（圖／翻攝自方志友臉書 , 2017.07.16）

女星方志友與楊銘威結婚兩年，育有一女「Mia」。昨（15）日，方志友在臉書曬出穿洋裝的照片，沒想到懷胎5月，方志友只有胸前變得更加「有料」，但四肢依然纖細，讓粉絲直呼：「超羨慕！」

方志友在臉書透露：「今天吃喜酒，為了新娘子挖出以前的洋裝～沒想到還可以穿～太開心了哈哈哈哈哈。」雖然洋裝的胸前有蕾絲裝飾，但隱約還是能看出「深溝」，火辣到爆。照片才貼出，就引來許多粉絲回應：「太犯規啦！新娘會哭哭啦！」、「也太正了吧！身材好好喔」、「性感可愛風欸~根本就是少女啊！」

方志友（左）開心的扶著5個月孕肚。（圖／翻攝自方志友臉書 , 2017.07.16）

方志友（右）曬出的照片中，好身材藏不住。（圖／翻攝自方志友臉書 , 2017.07.16）