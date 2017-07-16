（中央社記者鄭景雯台北16日電）「永遠的齊柏林」紀念音樂會今天下午在中油大樓舉行，製片曾瓊瑤上台致詞時表示，為了延續齊柏林的攝影生命，7月底會在北中南舉辦「飛越齊柏林」攝影展，齊柏林女兒齊小育也會搭配寫一段話。



導演齊柏林、助理陳冠齊6月10日因拍「看見台灣2」不幸罹難，親友今天下午在中油大樓舉行「永遠的齊柏林」紀念音樂會，場內只開放親友參加，不過在場外則發放號碼牌，提供民眾在場外看轉播，公視也全程在網路直播。



「看見台灣」製片曾瓊瑤致詞時，穿著2013年「看見台灣」獲得金馬獎最佳紀錄片時所穿的禮服，第2次穿就是今天要紀念齊柏林，致詞時頗感傷。



曾瓊瑤回憶齊柏林是很害羞、靦腆的人，某次要到台南參加活動，回程吃路邊攤，沒想到老闆認出齊柏林要求要合照，齊柏林當下害羞的臉漲紅。



曾瓊瑤也想到大夥兒一起在辦公室相處的點滴，當有意見不合時，善良寬厚的齊柏林都會讓步聽曾瓊瑤的，「但是他要拍看見台灣2，我們都是聽他的」。



曾瓊瑤說，齊柏林是創造夢想，而她是協助完成夢想，「可是他突然離開，這個帶領我們實踐夢想的人不見了，這個月我很慌張，很想要躲起來 」。



在齊柏林出事後的某一天，曾瓊瑤想起齊柏林曾說，「影像就像我生命一樣」，雖然齊柏林的生命旅程告一段落，但應該會期盼他的作品可以再繼續延伸、再生。



因此，公司決定要再為齊柏林辦展，7月底會在北中南舉辦「飛越齊柏林」攝影展，屆時齊小育會在作品上寫出一段話或故事。



致詞結束，曾瓊瑤也帶領阿布電影公司一起合唱較為歡樂的曲目「愛情限時批」，背景是去年齊柏林、陳冠齊和大夥兒在KTV一起合唱這首歌的畫面，令人懷念。1060716