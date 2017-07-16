悉尼發生高空跳傘事故兩男子死亡 系教練及學生北京新浪網 (2017-07-16 18:45)
原標題：悉尼發生高空跳傘事故兩男子死亡 系教練及學生
中新社悉尼7月16日電 悉尼16日下午發生高空跳傘事故，造成兩名男子死亡。
據《每日郵報》報導，當天14時左右，悉尼西南部威爾頓一居民向警方報案稱，其住所外的車道上有兩具男性遺體。警方接報后迅疾趕往現場。
據知，發生意外的兩名男子分別是60多歲的悉尼跳傘教練和他的學生、20多歲的新加坡籍男子。
悉尼跳傘活動中心的發言人也確認了這起事故，並表示，事故發生在跳傘課期間。該中心的所有人歐尼斯表示，出事的教練具有20年的跳傘經驗，且該中心的跳傘員一般都配有兩個傘包，以前從未發生過類似事故。因此，他們也希望能夠了解事故發生的原因。
據了解，在距離事故地點不到1公里的地方，就是該中心的降落區和跑道，兩名男子本應降落在那裡。
目前，警方在現場設立了警戒線，對事故展開調查。（完）
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