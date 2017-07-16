梁絲繐臉書再反擊 聖結石不回應：只想認真服務粉絲NOWnews今日新聞 (2017-07-16 18:27)
程宇涉嫌殺害陳姓女模一案，當時他誣陷梁絲繐是共犯，讓網路上對她罵聲一片，她的「前男友」網紅聖結石也發文，諷刺她是「殺人兇手」。梁絲繐洗清罪嫌後，聖結石也在日前開直播對她道歉，但她不領情，今（16）日又在臉書反擊，對此，今天再高雄舉辦簽唱會的聖結石表示不回應，只說想認真服務粉絲。
聖結石和梁絲繐曾經交往1年，但分手分得不愉快，梁絲繐直指他「劈腿」，後來爆發的陳姓女模命案，聖結石在網路上貼文稱：「老天有眼」，梁絲繐後來證明清白，日前聖結石再直播對她道歉，並回應她的「劈腿說」，但梁絲繐依然不滿，今天再度在臉書貼文反擊。
梁絲繐臉書全文。（圖／翻攝自梁絲繐臉書 , 2017.07.16）
她在臉書貼文：「好奇問一下，這個問題困擾我非常久了。如果妳男朋友在還跟妳在一起的時候就跑夜店認識了一個女生，而且之後一直都有聯繫，還隱瞞妳不說，然後過沒多久跟妳提分手，之後分手一個多禮拜就跟那個女生在一起，這樣算劈腿嗎？」讓網友再度熱議。
梁絲繐對聖結石的「道歉」不領情，還在臉書反擊，今天聖結石老婆也在臉書PO文寫道：「妳的行為也沒有多好，公佈別人個資，活在自己世界抹黑別人，人品真差餒，不說不代表我是啞巴，真是替妳感到可惜，我行的（得）直做的（得）正，不是給妳這樣糟蹋的。」被認為就是再回應梁絲繐。
三人在網上吵不停，今天聖結石夫婦到高雄舉辦簽唱會，心情看似不受影響，對於風波透過經紀人表示：「先不回應。」強調現在正在舉辦簽唱會，要先放下小我努力完成工作。
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