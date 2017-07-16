王瞳爆與前男友「情侶溜冰鞋」 惹艾成吃飛醋NOWnews今日新聞 (2017-07-16 18:30)
王瞳、王建復在民視八點檔《幸福來了》中飾演歡喜冤家，近日劇中安排2人在溜冰場浪漫約會，但因劇情需求，王瞳必須演出很害怕的樣子，讓王建復牽著走，這對本身就會溜冰的她來說，要演出「不會」的樣子也是一大挑戰。
王瞳雖然會溜冰，但這項技能卻沒有在劇裡幫助到她，因為這回，她必須演出「不會溜」又「很害怕」的樣子，王瞳為此在現場跌了好幾次，搞得全身都是黑青。
這場溜冰戲也讓王瞳想起跟前男友的回憶，她透露和前男友還有專屬的情侶款溜冰鞋，惹來現任男友艾成大吃飛醋。但對於王瞳劇中和王建復的親密互動，艾成倒是不太在意，大方表示因為王建復是自己的哥兒們，對2人的戲非常放心。
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