聖結石簽唱會「打啵」合體老婆 不被梁絲繐反擊影響NOWnews今日新聞 (2017-07-16 17:50)
網紅聖結石發行首張同名EP《聖結石Saint》，今（16）日他在高雄舉辦個人首場簽唱會，帶著老婆聖嫂Dodo一起現身，兩人還穿起「親嘴嘴」夫妻裝大方放閃。
聖結石夫婦的「情侶裝」很特別，兩人的上衣都有「大嘴唇」魔鬼氈，一件是黏人的，另一件是被黏的，只要兩個人靠在一起，就會立刻「打啵」，有趣又放閃非常吸睛。而聖結石日前才在臉書直播影片回應前女友梁絲繐「劈腿說」，以及向梁絲繐道歉，但梁絲繐今天又回應反擊，只是聖結石夫婦今天在高雄合體互動甜蜜，心情似乎不受影響。
聖結石舉辦簽唱會，與粉絲開心合影。（圖／WebTVAsia x 上行娛樂提供 , 2017.07.16）
聖結石是客家人，今天記者會上同是客家人的金曲歌王羅文裕也現身，他在現場獻唱改編自聖結石歌曲《真的不想嘴》的「育嬰版」《好好吃嘴嘴》，這首歌曲原本是聖結石夫妻的甜蜜情歌，羅文裕把他唱成對女兒的告白歌曲，讓聖結石和聖嫂Dodo也大喊：「融化了！」
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