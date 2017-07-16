（曾瓊瑤談起齊柏林數度淚崩。圖／翻攝自公視，2017.07.16）

曾瓊瑤擔任 《看見台灣》製片，也是阿布電影公司的總經理，她先前一直隱身幕後擔任推手，懸著一顆心伴隨齊柏林飛翔，若無她的傾力相助《看見台灣》將難以問世。這段時間曾瓊瑤忙於齊柏林的後事，於14日時送了好友最後一程，人去情猶在，曾瓊瑤在今（16）日的追思音樂會上擔任引言人。

曾瓊瑤拿起麥克風，還沒開口便哽咽，她忍住哀痛情緒，緩緩說起第一次穿著身上洋裝是為了金馬獎，第二次則是為紀念與齊柏林共同完成的《看見台灣》，透露原先早已穿不下，但這個月需處理的事很多，所以瘦了不少。

曾瓊瑤憶起《看見台灣》上映後，齊柏林已小有名氣，有次去台南參加活動後，一行人便去吃小吃，老闆似乎是認出齊柏林卻不好意思打擾，等到齊柏林前去結帳時，才開口問：「請問你是《看見台灣》導演齊柏林嗎？」頓時齊柏林脹紅著臉，點點頭。隨後老闆便將店員全都叫來合照，不習慣這種場面的齊柏林，示意要曾瓊瑤等人趕緊離開，在高鐵上談及此事時，齊柏林竟說：「我剛付他500塊，他沒找我錢欸！」曾瓊瑤含著淚說著齊柏林趣事，希望這柔聲的安慰能讓齊爸、齊媽能笑一下。



談起與齊柏林在辦公室的往日相處，曾瓊瑤透露即便兩人很熟識，但仍會有意見不合的時候，在僵持不下之際，曾瓊瑤總拋出一句：「那現在是要聽你的？還聽我的？」善良又寬厚的齊柏林往往是讓步那一方。即便小事都由著曾瓊瑤，但她說：「拍攝《看見台灣》、《看見台灣II》都是聽齊柏林的。」更說齊柏林是創造夢想的人，自己只是協助完成夢想。

如今齊柏林突然驟逝，這段時間讓曾瓊瑤很迷惘，因為「創造夢想的人不見了」。面對突如其來的一切，曾瓊瑤坦言很想放棄，但想起與齊柏林工作的點點滴滴，那些回憶都讓她難以忘懷。

齊柏林即便已有名氣，但工作上依舊沒有架子，與工作人員一樣在大太陽下吃便當、住一晚900塊的旅店，只因為他喜歡跟大家在一起。曾瓊瑤感性地說：「他留給大家最多的就是好朋友。」

曾瓊瑤表示自齊柏林逝世以來，受到很多人幫助，她忍不住內心悲痛，流著淚說：「我想這是齊柏林安排好的。」更說齊柏林個性喜歡幫助別人，過去曾受到別人幫助的他，只要一有機會能幫助他人便相當開心。

談及公司經營狀況，曾瓊瑤說其實非常不容易，往往她都是跟廠商議價，每當她扮演黑臉，齊柏林總是渾身不舒服、坐立難安。曾瓊瑤也說因為齊柏林的好人緣，所以有很多人陪在他們旁邊。

（曾瓊瑤在齊柏林音樂會擔任引言。圖／翻攝自公視，2017.07.16）過去齊柏林曾說：「他的影像就像他的生命。」曾瓊瑤在他逝世後懂了這句話的涵義，即便齊柏林的生命旅程結束了，但他的作品生命會延續下去。曾瓊瑤也宣布未來在北中南會再各辦一場齊柏林的攝影展，並由女兒齊小育協助。

曾瓊瑤說，有一次齊柏林與助手陳冠齊去馬來西亞出差，兩人累了整天，回到飯店只看見一張雙人床，齊柏林笑說：「冠齊，你是想跟我睡同張床嗎？」從幽默言語中似乎還看見齊柏林那淺淺微笑。陳冠齊、齊柏林兩人一同罹難，他們如今又不知到哪出了差。

曾瓊瑤說公司同仁感情極好，齊柏林還會在辦公室煮綠豆湯，有次還滷了一大鍋茶葉蛋，但辦公室只有7個人，齊柏林還逼大家吃。曾瓊瑤談起過往趣事，如數家珍，而後期盼齊柏林與陳冠齊在天上能好好照顧彼此。

隨後阿布電影公司同仁上台演唱〈愛情限時批〉，身後同時放映過去齊柏林演唱此曲的身影，今昔交疊情景看上去格外心酸，電影公司同仁紛紛憶起與齊柏林的美好回憶，即便五音不全，但那卻是他們最真實的思念之情。