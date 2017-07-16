獨/李建軒開唱驚覺「腫腫的」 挑戰體脂10趴筋肉人NOWnews今日新聞 (2017-07-16 17:33)
歌手李建軒日前才在花蓮夏戀嘉年華開唱，第一次在花蓮開唱讓他很興奮，但看電視卻驚覺自己看起來「好腫」，甚至還有雙下巴，讓他趕緊衝健身房誓言要練回好身材，他還透露在健身房曾經被GAY搭訕。
李建軒笑說他是「易胖體質」，大學時練系籃，曾經被教授指：「你那麼肉還是回去乖乖念書」，後來他跑去游泳，參加比賽得到第三名，沒想到評審竟然就是當時那位說他胖的老師，讓他「雪恥」成功。只是後來忙念書，還是沒有持續運動，讓他「肉肉的」度過大學生涯。
李建軒「最肉」時期和吳宗憲合照，和現在的他相比差很大。（合成圖／翻攝自李建軒臉書 , 2017. 07.16）
今年發片的他，為有好體態拼命健身，李建軒透露身材最好時期，只有體脂肪「9趴」的超精實身材，但當時拚命健身又節食，讓他心情呈現低落狀態。他也說身材很難維持，最近又回到體脂肪大約14趴，很想再練回當時的最佳狀態，但會選擇比較溫和方式，至於身材最好時期「女人緣」有沒有特別好？他大笑表示：「當時被說太瘦，現在反而比較好啦！」
李建軒透露最近忙新專輯，預計將有4到5首新歌與歌迷見面，他還分享有首新歌用「牛排」比喻愛情，新專輯歌曲將挑戰趣味元素。預計10月發片的他，最近也勤上健身房，發生許多有趣故事，曾經在健身房碰到有人專門來「洗澡」，還會被GAY朋友說：「身材很好喔！」目前雖沒有女性前來搭訕，但有在健身房遇見粉絲，讓他相當開心。
李建軒愛運動，期許自己練到「體脂10趴」。（圖／翻攝自李建軒臉書 , 2017. 07.16）
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