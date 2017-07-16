齊柏林兒子齊廷洹於台上再憶與父親的點滴。（圖／翻攝自公視 , 2017.07.16）

《看見台灣》導演齊柏林上月10日在花蓮勘景時不幸墜機罹難。齊導透過紀錄片空拍台灣，用鏡頭截取故土的美麗與缺憾，試圖將共生理念傳遞予國人，未料《看見台灣2》仍在醞釀中，齊導就因意外辭世。 「永遠的齊柏林紀念音樂會」 今日（16）登場，齊柏林長子齊廷洹於音樂會尾聲與家人一同登台，再憶父親的點滴。

齊柏林兒子齊廷洹感性表示，「最佩服父親把各個角色都扮演得很好，不論是人子、父親、丈夫、導演都面面俱到。」鏡頭前的齊柏林高大、堅毅，是位盡責的導演，齊柏林兒子以莊子名言為父親的離世做了註解，「『 夫大塊載我以形，勞我以生，佚我以老，息我以死 。』沒想到爸爸跳過老這個階段，直接休息了。」

齊廷洹說，齊柏林敬業無比，一方面是自我期許，另一方面是不想辜負外界期待，成名以來早出晚歸、越來越累。如今父親意外提早「休息」，齊廷洹表示：「這次的音樂會就算是他在這世上小小的驚嘆號，告訴我們告一段落但未結束。希望與我們與他一起繼承理想、熱愛斯土的精神。依舊是那句話：『一生不墜凌雲志，要留青天在人』。」

齊柏林兒子齊廷洹與家人一同登台。（圖／翻攝自公視 , 2017.07.16）