見大嬸級瘋狂粉絲 曹西平急喊「快帶回家」NOWnews今日新聞 (2017-07-16 17:49)
資深藝人曹西平昨（15）日到中天錄影，在臉書分享遇到「大嬸級瘋狂粉絲」，原本以為對方年紀和自己差不多大，沒想到還小曹西平幾歲。而瘋狂粉絲隨後也被公布真實身分，其實是藝人黃鐙輝的岳母，逗趣照片笑翻粉絲。
曹西平今日又在臉書說道：「她很風趣很直接打扮真的嚇到我（鞋子是什麼年代的）說話也嚇到我！嗶嗶嗶！現在演藝圈流行這種瘋狂媽媽嗎？女兒女婿應該無法阻擋她要出道演藝圈這件事情吧，看到每個人男藝人她都很會跟人家哈拉～～」他還大開玩笑的說：「看到她大家趕快閃開挺恐怖的，農曆七月到了嗎？真的是皮馬聊（泰文意思就是鬼來了）」之後還在留言處爆料，萁媽正在參加「飢餓30」的活動，但曹西平卻不停傳美食照誘惑，讓對方忍不住怒喊：「要封鎖你！」
曹西平曬出與萁媽的合照。（圖／翻攝自曹西平臉書, 2017.07.16）
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