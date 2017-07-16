六月自豪當「生育類仙姑」 命中黃小柔、方志友孕期NOWnews今日新聞 (2017-07-16 17:12)
六月、李易夫婦今（16）日出席「助學逆轉 顱顏孩子缺角人生記者會」，希望能拋磚引玉，讓各界注意到顱顏患者們的弱勢。活動結束後，六月大笑說：「大家以後都可以叫我仙姑！而且是生育類的。」透露不只自己的前兩胎做過胎夢，連方志友、黃小柔的懷孕都在六月的夢中出現過。
李易之前在節目上就曾透露，六月最近又有新胎夢，而且預估會是雙胞胎。李易透露：「我們之前生孩子的醫院裡有個護士，知道六月又有胎夢後，突然說：『我覺得是龍鳳胎！』而且其他護士也承認那個護士命中率很高。」六月也表示，之前的胎夢連日期都很準，這次也夢到是在10月，那時候剛好要去峇里島參加朋友婚禮，讓她大笑著說：「好像也滿好的齁！」
小朋友們也拿著小時候的照片，分享長大的過程。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供 , 2017.07.16）
談到兩個小孩什麼時候能談戀愛，李易搖搖頭說：「我還是過不了這一關！」透露雖然自己國中畢業就交女友，但女兒還是不能太早談戀愛，讓現場的人忍不住笑酸李易，「那也是別人的女兒啊！」
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