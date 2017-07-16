來源：參考消息

原標題：外媒：美國眾議院通過近7000億美元年度軍費法案

參考消息網7月16日報導 外媒稱，美國眾議院7月14日通過了一項巨額年度防務開支法案的眾議院版本，刪去了其中引發爭議的關於變性軍人和氣候政策的修改內容，但對特朗普總統建設一支更強大軍隊的願望予以支持。

據路透社7月14日報導，美國眾議院以344票讚成、81票反對的表決結果通過了國防授權法案，該法案將確定軍事政策並授權為國防部提供6960億美元（約合人民幣47147億元——本網注）軍費開支。

但是，該法案在正式成為法律之前將面臨更多障礙，尤其是因為它將使軍費開支超出2016年的6190億美元（約合人民幣41932億元——本網注），這違反了《2011預算控製法》關於政府開支「自動縮減」的要求。

報導稱，特朗普希望通過大幅削減非防務性支出來為軍費開支增長埋單。特朗普所在的共和黨控制著參眾兩院多數席位，但要想讓他的方案生效，他們將需要得到參議院民主黨人的支持，後者一直拒絕這樣的預算修改。

據報導，眾議院版本的國防授權法案還將導彈防禦開支增長25%，為陸軍增加數以千計的現役人員，為海軍提供5艘新艦艇，併為美國軍人加薪2.4%——這將是他們8年來最大幅度的加薪。

在擔心中俄太空活動的議員們的推動下，該法案還將設立新的太空部隊軍種，但這一主張遭到美國國防部長馬蒂斯的反對。

報導稱，參議院將在2017年晚些時候就參議院版本的國防授權法案進行表決，參眾兩院的版本必須保持一致，然後該法案才會被送至白宮，以便讓特朗普簽署成為法律或予以否決。

另據韓聯社7月14日報導，在朝鮮威脅不斷發展的背景下，美國眾議院7月14日通過了要求增加導彈防禦計劃開支的防務開支法案。

《2018財年國防授權法》要求在2018財年劃撥6960億美元（約合人民幣47147億元——本網注）防務開支，包括用於導彈防禦計劃的大約125億美元（約合人民幣847億元——本網注）。

報導稱，眾議院軍事委員會在其網站上公佈的一份對該法案的概述中稱：「鑒於朝鮮、伊朗及其他國家對我國本土及地區盟國構成的日益增長的威脅，委員會繼續成為強有力的導彈防禦計劃的堅定支持者。法案在總統預算要求的基礎上增加了25億美元（約合人民幣169億元——本網注），以滿足關鍵的導彈防禦需求。法案同時承認，我們作為一個國家所面臨的彈道導彈威脅不斷上升。」

據報導，該法案是在朝鮮日前首次試射洲際彈道導彈之後通過的。眾議院軍事委員會主席馬克·索恩伯里稱讚法案是對武裝部隊的支持。他在一份聲明中說：「這一法案將採取必要措施開始重建和改革我們的軍隊，包括增加巨額軍費以開始消除我們部隊所面臨的危險的戰備不足。法案還將對部隊進行8年來最大幅度的加薪。法案將在威脅持續加劇之時加強導彈防禦。」

報導稱，在7月10日提交參議院的版本中，該法案要求進一步加強與韓國的聯盟，包括通過在韓國境內部署「薩德」反導系統。

資料圖：2014年7月11日，在韓國釜山港，一名士兵站在「喬治·華盛頓」號航母甲板上。新華社記者姚琪琳攝