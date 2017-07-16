（中央社台北16日電）中國大陸江蘇省常熟市一處民宅今天凌晨發生火災，截至中午為止，已釀成22死3傷。



新京報訪問一名常熟市四阿哥歡樂餐廳工作人員報導指出，起火點是這家餐廳員工宿舍，住著20餘人，包括廚師、服務生等。



他說，大部分人租兩年多了，最近住著20多個人，大多是外地人，平均25、26歲。目前餐廳相關人員正接受警方盤問。



這場意外引發不少大陸網友怒氣。1名網友在中共江蘇省常熟市委對外宣傳辦公室、常熟市政府新聞辦公室的官方微博「常熟發布」留言質疑，這個地方今年6月就有人針對火災隱患進行投訴，可惜還是出現事故。



「常熟發布」中午公布，截至上午10時45分，上述火災事故現場清理結束，共發現22名死者，另有3人輕傷。江蘇省、蘇州市和常熟市相關部門官員在第一時間趕到現場指揮救災工作。目前正調查火災原因。



新華社上午報導，這起火災凌晨4時32分發生在常熟市虞山鎮，起火建築為兩層磚混結構民房。報導引述知情人士指出，起火民房出租給20多人居住，是所謂的「群租房」。1060716