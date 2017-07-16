▲這會是閃電的光源嗎？（圖／翻攝自每日鏡報）

匈牙利布達佩斯當地深夜的雷暴伴隨著詭異的紅色閃光，引發了當地居民的議論，甚至認為與外星人或不明飛行物有關。

Martin Szoter在布達佩斯Csepel區拍下了神秘的紅光，他認為這是外星人飛行器在雷暴中墜毀或迫降。Martin並不是觀察到紅光的唯一人士，其他居民表示至少看到5次這樣的紅光，每次紅光都在雷擊發生前。

對於這特殊景象，布達佩斯當地氣象局或官員目前還沒有給出任何解釋。