雷暴的神秘紅光 特殊現象引話題NOWnews今日新聞 (2017-07-16 13:01)
匈牙利布達佩斯當地深夜的雷暴伴隨著詭異的紅色閃光，引發了當地居民的議論，甚至認為與外星人或不明飛行物有關。
Martin Szoter在布達佩斯Csepel區拍下了神秘的紅光，他認為這是外星人飛行器在雷暴中墜毀或迫降。Martin並不是觀察到紅光的唯一人士，其他居民表示至少看到5次這樣的紅光，每次紅光都在雷擊發生前。
對於這特殊景象，布達佩斯當地氣象局或官員目前還沒有給出任何解釋。
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