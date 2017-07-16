地方中心／台北報導

曾作為台北西區地標、老台北人共同歷史記憶的建成圓環，去年11月底拆除，將改為圓環綠地廣場。台北市公園處表示，未來建成圓環不只是休憩的綠地，屆時將打造噴泉休憩及綠蔭廣場，結合公共藝術的設置，妝點綠地上的藝文質感。同時，圓環下層的市定古蹟「二戰防空蓄水池」也將原地重現在市民眼前。未來綠地廣場不僅提供市民休憩、嬉戲、及緬懷、回憶的空間，也成為民眾放鬆心靈，悠遊賞景的好所在。

座落在大稻埕鬧區圓環曾是北市重要地標，早期各式各樣的庶民小吃，逐漸成了市民們的城市記憶，但改建後屢經營不善，因此台北市長柯文哲下令，趕在台北世大運前完成重建。柯文哲曾表示，馬英九曾斥資2億元打造玻璃帷幕的「建成圓環美食館」，「他也不是不用心，只是蓋出來很奇怪」，後來經營不善找不到好的用途，現在幾乎淪為「蚊子館」。市府也曾考慮將建成圓環恢復夜市模式，但附近已經有寧夏夜市，「歷史一直在往前走，有些變成記憶，也沒辦法」。如今圓環拆除重建，至少地底下的市定古蹟「二戰防空蓄水池」會重見天日。

建成圓環完工模擬圖（圖／北市公園處提供）

對老一輩的台北人來說，建成圓環的印象，大概停留在1950年有戲劇、布袋戲和說唱藝術、藝人走唱登台演出的文藝年代。那些年，圓環的夜市走唱孕育出許多傑出的台語音樂創作人才，如張邱東松（燒肉粽）、蘇桐（青春嶺）和楊三郎（望你早歸）等，就連望春風作曲者鄧雨賢也曾在附近的日新國小任教。

公園處表示，台北市舊城區的發展歷史中，「建成圓環」扮演一個重要的角色，當年的設置如同大稻埕鬧區的心臟，位於重慶北路、南京西路、寧夏路與天水路等4條路匯集的圓點，不僅帶動當地的工商繁榮，擴展到周邊舊建成區，更是許多成功企業人士孕育的搖籃。幾經歷史變遷，從早期2002年重建工程開挖地基時所發現的大稻埕圓環防空蓄水池古蹟，到許多人舌尖美食記憶的建成圓環。

公園處指出，過去建成圓環為「台北老味道」的記憶，隨著城市向前邁進，改建中的圓環將循著1950的文藝脈絡，結合包括「八音」、「思想起」等文藝雕塑，喚起市民對圓環歷史的回憶，浸潤都市文藝及陶冶民眾身心靈的勝地。

建成圓環今年8月蛻變為都市綠洲，由公園處進行改造工程，除保留原有古井外，將打造噴泉休憩及都市綠蔭廣場，並結合基金會捐贈4組件公共藝術作品緬懷過去展望未來，讓忙碌的市民也能透過藝術作品，陶冶身心，增加與市民之文化對談，提供休憩、嬉戲、及緬懷、回憶的空間，共同為西區繁榮、發展盡一份力。