要女友煮「三菜一肉」 他給百元遭怒轟NOWnews今日新聞 (2017-07-16 12:26)
為了吃得安心又健康，不少民眾都會選擇在家自己下廚。不過，一名網友日前在臉書「靠北女友」表示，他給了女友100元，要求做出「三菜一肉」，但對方卻說錢不夠且還得貼錢，而其他網友看了以後，怒批他「吃米不知道米價！」。
原PO提到，他和女友晚上會自己煮東西吃，錢由他來出，女友則是負責下廚，而他會給女友100元，要求做出三菜一肉，但對方卻說錢不夠，必須倒貼錢才做得出來，讓他忍不住好奇詢問兩人食材費大概多少，「看是不是我太摳，還是女友太浪費？」。
貼文掀起熱烈討論，許多網友紛紛怒轟原PO，紛紛留言「肉就要快一百了，還只要求三菜一肉兩人份咧」、「要不要買四碗不同口味泡麵比較快」、「我覺得你該去市場看看，自己買一次就知道了」、「你要不要乾脆跟女友去麵攤吃，兩碗陽春麵剛好100，有人幫你煮好還不用你洗碗」。
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