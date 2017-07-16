▲主人陪著愛犬一起拍孕婦寫真。（圖／翻攝自BuzzFeed，下同）

近年來相當盛行拍孕婦寫真，很多準父母都會趁著懷孕期間進行拍攝，留下珍貴美好的回憶。而在美國佛羅里達州，也有一名飼主陪著他懷孕的愛犬一起拍「孕婦寫真」。

據外媒BuzzFeed報導，20歲的大男孩達昆柯林斯（Daquan Collins），養了一隻名叫海蒂（Heidi）的狗，最近海蒂即將臨盆，柯林斯突發奇想，決定幫海蒂拍孕婦寫真以茲慶祝和紀念，不過因為「孩子的生父」沒辦法一起拍，於是柯林斯乾脆就陪著海蒂一起拍。

柯林斯的姊姊負責掌鏡，柯林斯則和海蒂一起在院子的草皮上，他說：「海蒂不太喜歡拍照，如果她知道有人在拍她，她就會躺在那裡不動。」不過幸好拍出來的成果相當不錯，就像真的孕婦寫真，也可以看出柯林斯對愛犬的滿滿關愛。

▲海蒂其實不太喜歡拍照，如果發現有人在拍她，就會躺著不動。

柯林斯將照片上傳後，照片在網路上瘋傳，已被轉發超過6萬次，許多網友們紛紛表示希望柯林斯在小狗出生後能繼續分享。