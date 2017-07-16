（中央社記者黃旭昇新北市16日電）新北市方相舞蹈團受邀，參加法國馬蒂格（Martigues）音樂舞蹈藝術節，將完整呈現台灣民俗、藝術和常民傳統，也將與當地孩童互動扯鈴、教做燈籠、學寫書法，相互交流文化。



法國第19屆馬蒂格藝術節每年聚集全球各地樂師和舞者，主辦單位邀請參加各國民俗團隊和在地舞團聚集表演，是歐洲藝術和常民傳統界最重要的活動之一。



今年除邀請方相舞蹈團，代表台灣參加文化交流活動，還有玻利維亞、非洲波札那、古巴、印度、俄羅斯卡巴爾達-巴爾卡爾、俄羅斯堪察加、紐西蘭、法國普羅旺斯地區的藝術團隊，參與各項傳統舞藝、音樂。



馬蒂格位於法國南部，靠近馬賽，音樂舞蹈藝術節期間除了會在當地的運河上搭建主舞台，也在靠近市中心的一處樹木繁茂的公園，成立藝術村，多元展出動畫，音樂會和演出世界各地的文化，並成立「兒童日」和文化交流工作坊。



方相舞蹈團表示，此次應邀參加馬蒂格音樂舞蹈藝術節，除演出俏花旦、跳鼓陣、花宴、旗舞風動、歡慶佳節等舞碼，國樂團也將演奏噶馬蘭（丟丟銅）、五更鼓（廟會）、農村酒歌、四季紅（賽馬）等。當台灣豐富的民俗特色，呈現生動精彩的特有文化、民謠，融入舞蹈與樂曲。



為了展現台灣常民文化，聲樂歌手梅東生，也將演唱我們都是一家人、高山青、回歸故鄉、望春風等歌曲，包括民俗扯鈴、製作元宵提燈、書寫春聯等，與法國觀眾一起分享。



方相舞蹈團表示，將完整呈現台灣民俗、藝術和常民傳統，馬蒂格藝術節將於當地時間7月22日至30日舉行，除踩街、社區表演、與兒童互動，馬蒂格市長也將接見各國民俗表演團體。



舞團團長羅(女英)芳今天表示，將在國際舞台努力展現國民外交成果與藝術內涵，展現台灣的文化軟實力。1060716