（中央社記者許秩維台北16日電）大學指考將於19日公布成績，彰師大輔導諮商系教授劉淑慧建議，考生選填志願前要做4件事，首先進行落點和愛點分析，找出兩者交集後，再找出清楚的學系地圖。



指考成績將於19日公布，可用來參加考試分發，大學考試入學分發委員會將於24日至28日開放考生上網登記分發志願，大學入學考試中心近日出版的選才電子報，邀請長期投入職涯輔導的大學教授撰文提供建議，讓考生在選填志願前參考。



彰化師範大學輔導與諮商學系教授劉淑慧表示，在每個重要的生涯十字路口，自己的熱情和天分是最好的導航器，適切的參考地圖是最關鍵的行旅依據，所以在填指考志願前，需要做4件事。



「首先要做落點分析，找出現在的務實生存空間」，劉淑慧指出，高中職成績和大學學測、統測、指考，絕對沒辦法充分代表你的天分，也許你有更多天賦能力沒能展現在這些體制內的考試中，但此時此刻，指考成績是進入大學的通行證，因此可選擇使用網路上的各種落點分析服務。



「其次需要做愛點分析，才能找出未來的精采投入力量」，劉淑慧建議考生，回想過去的生活經驗，有哪些事讓你做的時候全神投入、樂在其中，不論成果如何都非常有成就感，那就是你的熱情所在。



劉淑慧表示，有了落點和愛點後，就要找出這兩點的交集，比對「落點分析」和「愛點分析」清單，如果在兩張清單上看到許多重複出現的學系，代表有許多路可以選，如果交集不夠大，可以放寬落點分析與愛點分析的篩選條件。



「最後，要找出清楚的學系地圖」，劉淑慧表示，請考生拿出研究美食或收藏品的精神，好好搞懂被你列入「熱情和天分交集」的學系，並從4個層次著手，包括學生在這個系學些什麼、有哪些學習資源與輔助、瞭解校園和社區資源、以及社會大眾對該學系和學校的評價和態度。



劉淑慧也提醒，在做出志願選擇前，必須了解一個關鍵點，「你要選的不是一張畢業證書，而是一個學習機會」，決定大學畢業時升學或就業競爭力的關鍵，不是念哪個學校或學系，而是在於怎麼規劃與落實在那裡的生活和學習。1060716