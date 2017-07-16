（優活健康網新聞部╱綜合報導）黃小弟在出生11個月時，父母發現他對鞭炮聲沒反應，帶他去醫院檢查，發現他兩耳都有聽力受損的情況，進一步檢查發現，他的耳蝸聽覺絨毛功能不彰！三歲時，黃小弟植入人工電子耳，讓原本不會講話的他，現在不只會講話，語言、學習速度也都和同儕並駕齊驅。

人工電子耳正式納入健保 首年預估150位兒童受惠

經過眾多社福團體長年奔走、推動，加上相關專科醫師、醫療科技評估，衛生福利部中央健康保險署終於公告今年7月1日起將人工電子耳正式納入健保，以18歲以下雙耳聽力損失大於90分貝兒童為給付對象，首年預計超過150位兒童受惠，讓過去動輒近百萬的醫療器材不再是重度聽損者遙不可及的夢想。

長達29年追蹤 人工電子耳有效運作率達92.1%

在此之前，台灣已有超過2000位聽損患者植入電子耳，重新獲得聽力，這些聽損族群不論在課業或工作上，都表現優異，不輸常人，有時表現甚至超越常人。根據最早引進台灣的澳洲電子耳長達29年植入體（鈦金屬電極）追蹤報告顯示，至今有效運作率仍維持92.1%。

成年失聰者植入人工電子耳 有助改善聽覺表現

林口長庚吳哲民醫師統計500例個案後比較後發現，失聰成人植入者在術後，聽覺、知覺表現多有顯著改善，一般在術後3-6個月即可看出成效，因此吳醫師認為，成人植入還有相當大的努力、推廣空間。

雙耳植入人工電子耳 語言辨識力更提升

吳哲民醫師的長期個案追蹤與另一項雙側聽覺實測研究顯示，在噪音背景下，雙側耳植入電子耳會比單側植入擁有更佳言語辨識力與｢聲源定位能力｣，這一點對重度聽損者是相當大的突破，這也是目前所有耳鼻喉科醫師極力鼓勵第二耳電子耳植入重要因素之一。

Alana大姊姊鼓勵聽損兒 勇敢追逐夢想

中美混血的Alana（鄭雅文）出生便有極重度聽損，因而接受人工電子耳植入，並搭配「聽覺口語教學法」訓練，透過學習努力克服聽損。父母親用盡全力彌補Alana的聽力損失，更將小愛轉化為大愛，創立「雅文兒童聽語文教基金會」，幫助更多聽損孩童學習「傾聽」、「說話」。

現在的Alana不僅開朗活潑、熱愛冒險，還接下《Follow Alana愛遊台灣》行腳節目主持棒。在電子耳突破2000例里程碑的感恩會上，Alana特別以大姊姊的身分幫所有植入電子耳的小朋友加油鼓勵，並以自己奮鬥的經歷和大家分享，並獲得廣大迴響。

（資料來源／健康醫療網）

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