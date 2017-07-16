愛發脾氣、過度緊張 這10種人恐早死！優活健康資訊網 (2017-07-16 12:15)
（優活健康網編輯部／綜合整理）積極的心態會延長你的壽命；消極的心態會縮短你的壽命。健康只能靠自己，無法靠別人。在美國人看來，保持健康意味著均衡的飲食、充足的休息、定期運動、不抽煙、不吸毒、少喝酒、安全的性生活，但遵循這些指南，對很多人來說可能很困難。
10種人容易早死
有句話說：「生死有命，富貴在天。」人該什麼時候死，能有多少財富，好像冥冥之中自有安排，不是我們可以決定的。然而，拋開所謂的無稽之談，什麼樣的人最容易早死？日本醫學家經過大量研究，已經證實下列10種人容易早死：
1） 嗜煙如命的人。
2） 心胸極度狹窄、嫉妒成性、動不動就大發脾氣的人。
3） 經常酗酒的人。
4） 個人生活規律無常，根本不講養生之道的人。
5） 生一點小毛病就吃藥，一年裡吃藥打針不計其數的人。
6） 有了毛病卻硬熬，不去診治、聽天由命的人。
7） 性生活過度的人。
8） 成天心神憂鬱不振、悶悶不樂或悲喜過度、對任何事情都不感興趣的人。
9） 一個朋友都沒有的人。
10） 從來不參加任何戶外活動和不運動的人。
保持樂觀自信有助免疫系統活躍
不過，隨著生活水準的提升，養生觀念已成為人們最為關心的話題之一，因為健康的成本越來越高，疾病的負擔越來越重，萬一不幸癌症找上門，龐大的醫藥費和痛苦的治療，常會讓人無法忍受而痛不欲生。
身體上的疼痛也許還能咬緊牙關撐過去，最可怕的是心理上意志的消沉，更容易加重病情的惡化。許多醫學研究發現，一些戰勝癌症的勇士，不是老天特別眷顧他們，而是他們始終保持樂觀自信的心態，使得體內的抗癌細胞相當活躍，這說明了心理與免疫具有明顯的相關性。
（本文摘自／心靜的力量／好的文化出版）
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