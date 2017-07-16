歷經10年研究，神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」遷徙路徑首度揭密！自2008年開始，在農委會林務局的支持下，由台灣大學團隊、台北鳥會、澎湖縣政府等攜手調查研究10年，分析出了「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗遷徙的兩大路徑。



「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗有兩大遷徙路徑，夏季在馬祖、澎湖完成繁殖後，會兵分兩路，其中一路橫越海峽東南駐足在菲律賓，另一路則是循大陸東南沿海飛往越南、泰國、柬埔寨、緬甸等國。



台大森林環境暨資源學系教授袁孝維指出，即使發現了路徑，目前所知是100隻不到，當務之急是要把牠們飛行路徑上的棲地保育好。 她進一步說，現在最擔心的是越南、柬埔寨、緬甸等棲地保育情形，因為比較不知道當地的保育狀況，因此下一步要做的是要儘快跟當地政府合作，或者可以跟國際鳥會組織合作保育。



林務局副局長楊宏志也說，透過團隊合作的調查，歷經10年研究出神話之鳥的遷徙路徑，後續也希望能藉由各界努力，做好物種的護育。