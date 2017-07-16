行政院中部聯合服務中心與亞洲台灣商會聯合總會青商會合作，15日於台中市黎明辦公區舉辦一系列活動，邀請超過百名台商青年領袖，與東南亞國家在地企業家來台，認識台灣、體驗台灣、感受台灣，體驗傳統辦桌、鹿港小吃、傳統廟會文化、原住民文化等。







亞洲台灣商會聯合總會青商會為在台灣旅居亞洲海外青年最主要的商業交流聯誼平台，為最重要的東南亞台灣青年社團，參與者突破千名台籍青年企業家，此次行政院中部聯合服務中心與亞洲台灣商會聯合總會青商會合作，於黎明辦公區舉辦一系列活動，邀請超過百名台商青年領袖，與東南亞國家在地企業家來台，認識台灣、體驗台灣、感受台灣，體驗傳統辦桌、鹿港小吃、傳統廟會文化、原住民文化等，也邀請國際青商會中華民國總會、中華民國全國青創總會、扶輪社、工商建研會青年團、台企聯青年團等許多台灣主流青年社團共襄盛舉，交流共同尋找台灣未來在新南向政策發展新契機。







政院中部聯合服務中心方昇茂執行長表示，亞青會近年來積極扮演台灣與東協青年交流的橋樑，曾經舉辦台越青年企業家商機媒合論壇、東協青年大講堂、台商青年領袖營、新南向青年領袖座談會、台日青年企業家交流座談會、新加坡文創論壇等廣受好評，為台灣打進東協主流青年社會的重要平台。