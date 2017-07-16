來源：參考消息網

原標題：外媒：百日計劃收官經濟對話開啟 中美經貿角力進入關鍵周

參考消息網7月16日報導 外媒稱，隨著世界上最大的兩個經濟體之間歷時100天的貿易會談接近尾聲，中國官員和高管們一直在艾奧瓦州的農田間奔走，做著美國總統特朗普最喜歡的事情——簽訂協議。

據彭博新聞社網站7月14日報導，7月13日簽訂的合同——進口約1250萬噸美國大豆和371噸豬肉及牛肉——可以被視為重新恢復的經濟外交努力的又一成果。這一努力是由特朗普和中國國家主席習近平4月在佛羅里達州的會晤上啟動的。

報導稱，會談正在取得進展——中國在實施了14年的禁令后再度開始購買美國的牛肉，對更多的生物科技產品提供市場准入，並增加了美國的天然氣進口。但是，如果兩國要對美國3470億美元（約合人民幣23506億元——本網注）的對華貿易赤字帶來任何有意義的影響，他們可能不得不繼續進行談判，而不是止步於已經簽署的這些小規模協議。

中國銀行國際金融研究所研究員蓋新哲說：「像進口大豆這種協議肯定為談判創造了有利條件。特朗普是一個商人，喜歡做交易。這將讓特朗普有了可以在國內宣傳的東西。但是最終要解決貿易失衡問題還需要很長的時間。」

報導稱，特朗普日前說，兩國一直在研究「非常重要的貿易組成部分」。但是這種關係仍然可能出現暫時的下滑——特朗普已威脅對鋼材進口提高關稅或者實行配額制，而這可能損害中國和其他國家。

中國官員表示，百日計劃可能延長到一年。與此同時，中國國務院副總理汪洋和美國財政部長姆努欽、商務部長羅斯牽頭的首輪中美全面經濟對話將於7月19日舉行。

報導援引彭博新聞社的統計稱，6月，中國對美國的出口同比增長19.8%，進口增加14.8%，使得月度對美貿易盈餘達到254億美元（約合人民幣1721億元——本網注），今年迄今為止的盈餘達到1175億美元（約合人民幣7960億元——本網注）。

中國商務部新聞發言人高峰7月13日說，全面經濟對話將總結百日計劃的成果，並對中美經濟合作一年期計劃進行討論。他說，雙方將就加強兩國宏觀經濟政策的協調、全球經濟治理和貿易投資等問題進行討論。

蓋新哲說：「百日計劃主要是簽訂協議，但是全面經濟對話應當覆蓋更多的內容和更深入的問題。」他說，目前尚不清楚中國在全面經濟對話框架下是否會像過去100天那樣積極，「所有人都在期待」新對話可能帶來的變化。

中金公司分析師王漢峰在日前的一份研究報告中說，在未來的會談中，中國很可能與美國在農業、化學和技術等方面簽訂更多的協議，同時開放包括會計、廣告和法律在內的更多服務行業。

另據台灣中時電子報7月15日報導，近期內最受外界關注的國際要事，就是被稱之為G2的中美兩國，近日將進入貿易戰與經濟合作並存、相互過招的關鍵時期。

報導稱，由於本月16日前，絕大部分中美經貿百日計劃早收清單將兌現，但因美國特朗普政府可能掀起鋼鐵制裁，更讓19日將在華盛頓舉行的首輪中美全面經濟對話平添詭譎氛圍。這場中美全面經濟對話成果被視為牽動日後中美乃至全球經貿動向的重要會議。

據報導，今年4月，習近平與特朗普在美國佛州舉行首次會晤后，端出前所未見的中美百日計劃。這份清單涉及10項重大內容，包括在7月16日前，中國將重新開放美牛進口。此外，中國打破藩籬，對美國開放部分金融服務業，併為美方信用評級公司及電子支付服務提供市場准入。

報導認為，然而，百日計劃雖一定程度緩減了中美貿易緊張，但美方仍不時緊咬鋼鐵傾銷與中方降低汽車關稅等敏感問題。尤其計劃公佈至今，中美一方面互釋善意，另一方面卻透過放話明示或暗示對方應該做得更多，顯示雙方的貿易角力並未由「深水區」步入「淺水區」。

報導稱，在19日首輪中美全面經濟對話舉行前夕，特朗普政府仍釋出可能對中國採取鋼鐵貿易制裁。值得注意的是，中方代表團13日才與美國艾奧瓦州簽下50億美元（約合人民幣339億元——本網注）的大豆與牛豬肉大單，且該州新州長亦將於近日訪問中國。

據報導，下周是中美經貿談判的關鍵周，雙方要如何演出這場大戲，全球拭目以待。