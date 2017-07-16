男友「常用符號」出現愛心 她納悶：到底傳給誰NOWnews今日新聞 (2017-07-16 12:05)
許多人在用手機聊天的時候，都有特別習慣使用的表情符號。不過，一名網友日前卻在臉書「靠北男友」表示，男友手機的常用表情符號出現愛心圖案，但對方卻從來沒有傳給自己過，讓她對此感到相當納悶。
原PO在臉書「靠北男友」貼出一張照片，提到近日發現男友手機內的常用表情符號中，竟出現一個紅色愛心和雙粉紅愛心，但對方在和她聊天時，卻從來沒有傳過這些愛心圖案給她，讓她忍不住好奇詢問，「請問該如何知道他到底傳給誰了？」。
貼文掀起熱烈討論，網友紛紛留言「我很好奇『滿』到底可以用在什麼情況」、「我好佩服那些可以做偵探的女生」、「這也能是線索，厲害厲害」、「現在的女人跟柯南沒兩樣啊」、「幸好我不用表情符號」、「真的可以報名去徵信社了」；更有網友笑稱「看完這篇，各位男生知道怎麼做了吧！好好打『<3』就不會有問題，學著點！」。
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