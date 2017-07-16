泰國警方要求毒販向雞道歉 雞腹被藏1400粒冰毒北京新浪網 (2017-07-16 12:00)
來源：海外網
原標題： 泰國警方要求毒販向雞道歉 雞腹被藏1400粒冰毒
海外網7月16日電 近日，泰國清邁警方發現一名男子形跡可疑，並發現他手持的兩個盒子內藏有兩隻雞。由於兩隻雞的腹部腫脹，警方打開雞肚子結果發現它們被毒販強迫吞下一共7個、內有1400粒冰毒的安全套，警方事後勒令毒販向兩隻雞道歉。
據香港東網報導，時間發生於上周三（7月12日），被捕毒販是29歲男子參武德，警方接到線報並採取行動，結果發現參武德在街上形跡可疑。警員攔住他時，發現他手持的盒子里有兩隻雞。隨後警方發現，兩隻雞的腹部異常腫脹，於是打開雞肚子，結果發現大批冰毒。
據了解，警員取出毒品后，要求參武德向兩隻雞道歉，而參武德當場大哭起來。當地警方表示，兩隻雞的傷口已經縫合，並交由新主人照顧。警方現正追查毒品來源，而參武德則被控販毒及虐待動物罪，仍被扣查。
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