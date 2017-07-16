八仙塵爆傷友 到澳洲跑馬拉松圓夢（3）中央社 (2017-07-16 12:30)
八仙塵爆傷友詹可渝喜歡跑步，塵爆後，她全身有63％二到三度燒燙傷，集中在4肢，「那時候覺得自己已經廢掉了」。為了快點再跑起來，詹可渝努力復健。（詹可渝提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年7月16日
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