八仙塵爆傷友 到澳洲跑馬拉松圓夢（2）中央社 (2017-07-16 12:30)
八仙塵爆傷友詹可渝喜歡跑步，傷後的身體難排汗，她突破限制參加澳洲黃金海岸馬拉松比賽，成功完成半馬。（詹可渝提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年7月16日
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