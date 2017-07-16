八仙塵爆傷友 到澳洲跑馬拉松圓夢（1）中央社 (2017-07-16 12:30)
八仙塵爆傷友詹可渝提出到澳洲跑馬拉松圓夢計畫，獲陽光基金會補助。日前她到澳洲成功圓夢，突破自我。（詹可渝提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年7月16日
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