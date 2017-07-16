(健康醫療網／記者郭庚儒報導)

「一人中風，全家發瘋！」當家人發生中風，最不幸又是經濟支柱倒下，家中幼的幼、老的老，你該怎麼辦才好呢？國內外研究都證實，家屬透過參加支持團體或病友會，有助病患及家屬適應疾病後的生活及復原。

腦血管疾病 國人第4大死因

台灣腦中風病友協會祕書長、雙和醫院神經內科主治醫師陳龍指出，根據衛福部2016年國人死因統計，腦血管疾病為第4大死因，每10萬人口死亡率為50.4%，去年共有1萬1846死亡，男女分別為6916人、4930人，平均每天有40人死亡。

多數腦中風者 生活仰賴他人

陳龍祕書長表示，腦中風是腦血管疾病死亡的主因，同時也是國內成年人失能的最主要原因。據統計，有三分之一的腦中風患者終身殘廢，完全需要別人照顧，另外三分之一的患者中度殘廢，生活部分依賴他人照顧，還有三分之一的患者為輕度功能障礙，可以回歸社會及自我生活照顧。

角色變時間受限 照顧者心交瘁

陳龍祕書長臨床觀察發現，中風照顧者在面臨長時間的身心照顧負擔下，就業及角色同時發生巨大改變，之後陸續會出現疲憊、社交活動受限及時間被占用、生活型態及社會關係改變，以及財務負荷增加等狀況，讓照顧者心力交瘁。

加入病友會 提升知識調適身心

陳龍祕書長指出，根據國內外研究報告顯示，經由家屬支持團體或病友會，提供病人及照顧者疾病相關知識、照顧技能與資訊，有助於病人及家屬適應疾病後的生活及復原，呼籲家屬可參加相關的病友會，提升對中風知識的認知，同時幫助身心調適。

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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34076喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊