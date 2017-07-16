好醫師新聞網記者吳建良／台北報導

上圖：隨時補充水分是預防中暑的良方

全省各地連續出現超過38度的高溫，尤其是盆地型環境無風時陽光、汽車廢氣、泠氣排出的熱氣等環境加總因素，讓台北就像個大火爐一般。台北市有一名老翁上午在自家曬衣服時中暑送醫。臺北市政府衛生局呼籲社區獨居長者、老年族群及心血管疾病患者加強「酷夏防暑」3要訣：「通風、遮陽、補充水份」。面對高溫建議隨時注意室內溫度及氣象局發布的天氣預報，儘量避免早上10點至下午2點間從事戶外活動，或儘可能將活動安排在早晨或傍晚的時間。若需在高溫環境下進行戶外作業，更應留意防護措施，避免熱傷害。

衛生局健管處長林夢蕙表示，針對高溫氣候建議民眾應該盡量保持通風與涼爽，戶外活動時做好遮陽措施避免陽光直射，更重要的是適時補充水分，尤其不要等到口渴才補充，在戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）白開水。不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免使身體流失更多水分。最好避免喝太過冰冷的水，以避免引起腸胃不適。

林夢蕙處長特別強調，一旦出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、頭痛、頭暈、噁心、肌肉抽筋等狀況，就屬於常見的熱傷害，此時應迅速離開高溫的環境並設法降低體溫（鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等），及時補充水分(可加入少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料)，稍待休息後可減緩不適感，較為嚴重等症狀，例如意識不清、昏迷等症狀時，應儘速就醫。林夢蕙處長提醒，針對社區獨居長者、老年族群及心血管疾病患者應提高留意氣溫動態，做好自我防護。室內環境保持通風，戶外活動時注意防曬並多補充水分，避免高溫引發中暑，如有出現不適情形應儘速離開高溫環境或前往就醫。

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