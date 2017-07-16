「因為音樂」搖擺整個夏日 十三行博物館推展覽與音樂會教育廣播電台 (2017-07-16 11:23)
新北市立十三行博物館推出「因為音樂-音樂人類學特展」，除了趣味的展覽，7月至8月的週六或週日，更特別安排精彩的「因為音樂會」，結合時下流行嘻哈、管弦樂團、歌劇表演等多元曲風，歡迎民眾一起動感搖擺整個夏日。
十三行博物館自即日起到12/17展出「因為音樂-音樂人類學特展」，介紹音樂在人類文化的發展，從巴洛克時期的柔音小提琴到臺灣當代的布袋戲、歌仔戲等無形文化資產。館長陳春蘭表示，音樂無國界，無論是透過靜態的展覽或是動態音樂會，希望能讓觀眾體驗音樂的五感享受，歡迎有興趣的民眾一同參與「因為音樂」盛夏音樂之旅。
「因為音樂會」從7月至8月的每週六或週日，下午4點到5點在十三行1樓館前廣場舉辦。更多展覽及活動資訊請上官網查詢https://goo.gl/d4FUCt
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