台北高溫飆36度 輕颱塔拉斯不影響台灣台灣好新聞報 (2017-07-16 11:16)
生活中心／綜合報導
今日各地大都晴朗炎熱，氣象專家吳德榮表示，西半部高溫約在34至36度，東半部高溫在33至34度，台北都會區將會升至36度以上；輕颱「塔拉斯」今(16日)將通過海南島南方近海，再偏西往越南北部前進，漸行漸遠，對台灣不會有影響。但其外圍的東南風帶有水氣影響，今、明(16、17日)兩天東半部迎風面及屏東地區有局部短暫陣雨。
吳德榮在「洩天機教室」指出，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(16、17日)兩天東半部水氣逐漸增多，迎風面東半部及屏東地區有局部短暫陣雨，西半部晴朗炎熱，中南部午後有局部性強對流發展。西半部高溫約在34至36度，東半部高溫在33至34度，外島則在32至34度，台北都會區將會升至36度以上；下週二至週六(18至22日)恢復成午後局部雷陣雨的天氣，最高溫仍在35、36度左右，天氣持續悶熱。紫外線強、注意防曬，要多喝水小心中暑。
吳德榮表示，原在南海的熱帶性低氣壓，被日本地區作業中心(RSMC)命名為 「塔拉斯」的輕度颱風。今(16日)將通過海南島南方近海，再偏西往越南北部前進，漸行漸遠，對台灣不會有影響。但其外圍的東南風帶有水氣影響，今、明(16、17日)兩天東半部迎風面及屏東地區有局部短暫陣雨。
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