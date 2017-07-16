白俄軍演戰機燃成火球 飛行員最後時刻彈出逃生北京新浪網 (2017-07-16 11:31)
來源：海外網
原標題：白俄軍演戰機燃成火球 飛行員最後時刻彈出逃生
海外網7月16日電 白俄羅斯日前舉行了一場軍事演習，沒想到一架米格-29戰機（MiG-29）在起飛時，疑似引擎故障，尾翼開始起火燃燒，戰機在跑道上一路拖行火焰十幾秒，眼看火勢就要燒到前方機艙之際，飛行員在最後一刻成功彈出逃生，戰機不久就完全被烈火吞噬。
據中時電子報消息，這次曝光的驚險影片中，該架戰機原本在跑道上加速準備起飛，但不久后火焰從引擎噴出，接著戰機的起落架也跟著解體，戰機腹部著地並拖著長長的火焰在跑道上滑行。飛行員在著火約10秒后，火勢快蔓延至座艙時成功彈出逃生，戰機則在跑道上變成一顆火球，現場瀰漫著濃濃黑煙。
據了解，米格-29戰機有兩具分開設置的Klimov RD-33渦輪噴射引擎，每具提供50.0千牛頓的推力，啟動后燃器時可達81.3千牛頓。
白俄羅斯軍方在2017年2月23日於博布魯伊斯克空軍基地舉辦了這場軍事演習，而戰機著火的驚險影片近日才曝光。白俄羅斯國防部發佈聲明表示，這場意外沒有造成任何傷亡，緊急彈出逃生的飛行員也沒有受傷，該架出事的米格戰機也沒有離開軍事基地的範圍。（綜編/海外網 朱惠悅）
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